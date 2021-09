Ceartshop sfida la pandemia con lo shop online valorizzando il Made in Italy

15 settembre 2021 a

(Treviso 15 settembre 2021) - Treviso, 15 Settembre 2021. La pandemia ancora in atto ha scosso profondamente il mondo intero dal punto di vista sanitario e sociale, ma anche e soprattutto dal punto di vista economico.

Molte attività hanno dovuto chiudere nel primo lockdown di Marzo 2020 con la conseguenza di vedere il proprio fatturato drasticamente ridotto o addirittura azzerato. La situazione di grande difficoltà si è ripetuta poi alla fine del 2020 con nuove ed ulteriori chiusure anche se più limitate.

Ci sono state attività economiche che hanno sofferto maggiormente come ad esempio la ristorazione, bar e le attività di intrattenimento in generale.

In generale tutte le attività di vendita al dettaglio hanno subito importanti perdite, fatto salvo per gli alimentari ed i supermercati. Anche il settore dei complementi d'arredo ha subito pesanti perdite nel corso del 2020. Pensiamo ad esempio a tutti i negozi di articoli per la casa e negozi di articoli regalo in generale. E con i punti vendita chiusi anche i loro fornitori hanno visto ridursi drasticamente le vendite.

E' il caso ad esempio di una piccola realtà artigianale italiana specializzata nella realizzazione di complementi d'arredo in metallo, Ceart Snc, che si trova nel Nordest, in provincia di Treviso. Abbiamo incontrato il titolare, il sig. Luciano Celato, che ci ha raccontato del difficile periodo del primo lockdown e di come sono riusciti a trovare nuove opportunità.

“Marzo 2020 è stato per noi un momento estremamente difficile. Già a fine Febbraio avevamo registrato un calo degli ordini e con le prime voci di possibili chiusure molti nostri clienti (in generale si tratta di negozi di articoli per la casa, articoli regalo, bomboniere, ecc.) hanno iniziato a cancellare gli ordini già trasmessi. La situazione era veramente tragica ed inizialmente, anche su consiglio dei nostri consulenti, abbiamo deciso per la cassa integrazione. Fortunatamente però avevamo da poco realizzato il nostro nuovo shop oline e da li sono arrivati molti nuovi ordini direttamente dai privati. Per noi è stato un grandissimo aiuto che ci ha permesso di ridimensionare le perdite”.

Lo shop online di Ceart (www.ceartshop.it) presenta tutta la produzione di complementi d'arredo in metallo che vanno dagli orologi da parete moderni agli appendiabiti design, dagli articoli per la cucina come ad esempio porta scottex e porta mestoli, fino alle linee più classiche di Etagere in ferro, articoli ed accessori per il bagno, candelieri e candelabri e molte altre tipologie.

La strategia di vendita online è stata focalizzata sulla valorizzazione del Made in Italy e dell'artigianalità della propria produzione, cercando di far percepire attraverso foto e video realizzati ad hoc la cura e la qualità costruttiva degli articoli Ceart.

“Ci siamo resi conto che i clienti si sono stancati di prodotti a basso costo che trovano sui principali marketplace perchè si sono resi conto che molto spesso la qualità è molto bassa” racconta ancora Luciano.

“Ecco perchè abbiamo scelto di non puntare su una strategia basata su prezzi scontati e promozioni, ma su di una strategia per valorizzare la nostra produzione artigianale italiana.”

Una strategia vincente che ha portato ad una crescita di oltre il 115% delle vendite online nel 2020 rispetto al 2019 (l'ecommerce è stato pubblicato nel corso del 2018) e addirittura una crescita del 136% nei primi sei mesi del 2021 rispetto all'anno precedente.

Il lavoro sul nostro shop online è continuo: oltre a caricare i nuovi prodotti e le nuove linee che stiamo lanciando, arricchiamo continuamente le schede prodotto con nuove foto e nuove informazioni per aumentare ancor di più le conversioni. Di fondamentale importanza sono inoltre le recensioni del clienti che l'azienda cerca di stimolare anche con strumenti di followup creati ad hoc.

“Per i prossimi 6 / 12 mesi stiamo pensando di espandere il mercato online pubblicando la versione in inglese di tutto lo shop online e molto probabilmente valuteremo anche una o più lingue del mercato europeo come ad esempio il tedesco e lo spagnolo”.

Il Made in Italy è da sempre molto ricercato dai mercati internazionali e la possibilità di poter acquistare direttamente da un produttore artigianale italiano potrebbe portare ad una crescita esponenziale nelle vendite dello shop online.

Ceart Snc produce da oltre 30 anni complementi d'arredo in metallo come orologi da parete, appendiabiti, portaombrelli, porta riviste, candelabri, Etagere in ferro, consolle e mensole in ferro e molto altro. Tutta la produzione è rigorosamente made in italy.

