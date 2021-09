15 settembre 2021 a

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Ho firmato per il referendum sulla cannabis legale. Come me, oltre 300mila persone. Una partecipazione straordinaria. Una riforma delle sostanze leggere è necessaria. Un tema attuale da affrontare subito, la politica non può più sottrarsi al dibattito pubblico. Firmate anche voi!”. Lo scrive su twitter Nicola Oddati della direzione nazionale del Partito Democratico.