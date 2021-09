15 settembre 2021 a

Roma, 15 set. (Adnkronos) - Il deputato dei 5 Stelle, Giovanni Vianello, lascerà il gruppo pentastellato. Lo ha annunciato lo stesso parlamentare nella dichiarazioni di voto sul Dl Venezia alla Camera. "Io non posso avallare questo provvedimento e per questo non solo annuncio il mio voto contrario, ma anche l'uscita dal gruppo dei 5 Stelle".