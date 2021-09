Covid: Letta, 'bene Giorgetti, questo è modo corretto di stare al governo'

15 settembre 2021 a

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Credo che sul tema di green pass e vaccini dobbiamo dire parole chiare. Il green pass non è un'opportunità ma un obbligo civile. Tutti vogliamo essere liberi ma per esserlo serve il green pass. Sono grato al ministro Giorgetti per aver detto parole di chiarezza questo è il modo corretto di stare dentro un governo". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di un'iniziativa a Siena con il ministro Dario Franceschini.