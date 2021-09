15 settembre 2021 a

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Sto cercando di andare incontro al mondo del cinema, del teatro e della musica per allargare ulteriormente le capienze per gli spettacoli al chiuso e all'aperto". Così Dario Franceschini a margine di un'iniziativa con Enrico Letta a Siena. "Ne discuteremo in sede collegiale, ma penso che si possa fare un passo in quella direzione".