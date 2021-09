Roma: Zingaretti, 'bene proposta Gualtieri su sede Hera, Regione farà sua parte'

15 settembre 2021 a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - “Bene la proposta di Gualtieri di candidare Roma all'Agenzia per le emergenze sanitarie (HERA). La Regione Lazio è pronta a fare la sua parte per vincere questa nuova sfida. L'obiettivo deve essere quello di riportare nella Capitale tutti i centri di eccellenza. Perché è anche questo che la nostra città merita davvero”. Lo scrive in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.