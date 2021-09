Milano: inaugurata prima statua dedicata a una donna, Cristina Trivulzio di Belgiojoso

15 settembre 2021 a

Milano, 15 set. (Adnkronos) - E' stata svelata in Piazza Belgioioso a Milano la prima statua della città dedicata ad una donna. L'opera rappresenta Cristina Trivulzio di Belgiojoso, eroina milanese del Risorgimento, di cui quest'anno ricorrono i 150 anni dalla morte. Il progetto è promosso dalla Fondazione Brivio Sforza, con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Milano, con il contributo del Comune di Milano e con il patrocinio di Regione Lombardia. L'iniziativa, nata da un'idea dell'Impresa Culturale Creativa Le Dimore del Quartetto, colma un vuoto: nessuna delle 121 statue della città è dedicata a una personalità femminile, ad eccezione di soggetti di iconografia religiosa o allegorici.

"Questa giornata segna una grande svolta per la città, un riconoscimento simbolico alle donne che hanno dato un contributo importante alla crescita di Milano nella storia. L'iniziativa, che celebra una donna di cultura, determinata e che si è battuta per la libertà, sarà certamente la prima di tante azioni future come questa e con cui Milano rende omaggio alle figure femminili che hanno promosso valori di generosità e intraprendenza rendendo migliore la nostra città", afferma Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano.