La China International Small and Medium Enterprises Fair consente alle PMI di accelerare la crescita e la cooperazione internazionale

GUANGZHOU, Cina, 15 settembre 2021/PRNewswire/ -- Nel padiglione della China Import and Export Fair, a Guangzhou, si sta preparando l'apertura di un evento internazionale per le PMI di tutto il mondo. L'area della fiera misura 80 mila metri quadrati, con 2.500 stand standard. A questo grande evento parteciperanno PMI di oltre 30 Paesi e regioni.

Il 14 settembre, la 17esima edizione della China International Small and Medium Enterprises Fair (CISMEF) ha organizzato una conferenza stampa a Guangzhou, in Cina, per presentare i preparativi della fiera e invitare le PMI internazionali a partecipare. Le PMI possono condividere una nuova ondata di opportunità di sviluppo in Cina grazie a questa fiera globalizzata che punta a una collaborazione aperta.

Secondo l'Organizzatore, la 17esima edizione della CISMEF si terrà a Guangzhou, in Cina, dal 16 al 19 settembre. Sullo sfondo della pandemia internazionale che prosegue, questa fiera internazionale ha un ruolo di grande rilevanza e impatto per le PMI della regione Asia-Pacifico e può offrire ampie opportunità commerciali alle PMI internazionali. Gli espositori si aspettano di raggiungere attivamente nuovi clienti e prepararsi all'espansione sul mercato attraverso la CISMEF, una piattaforma vantaggiosa per tutti.

Hellenic Agora, azienda vinicola della Grecia, partecipa da anni alla CISMEF. Il co-fondatore di Hellenic Agora, Liakos Constanions, ritiene che CISMEF sia un'ottima fiera, che permette alle aziende di incontrare nuovi clienti, sia B2B che B2C. Secondo lui, tutte le aziende devono essere pronte a proporsi in maniera accattivante e a cercare la migliore esposizione in modo professionale.

CISMEF dà alle PMI tutti gli strumenti per accelerare la propria crescita, e la sua portata a livello internazionale sta crescendo. L'area espositiva dedicata alle imprese estere in occasione di questa CISMEF è di circa 10.000 metri quadrati, un dettaglio che ha attirato aziende da oltre 30 paesi (regioni od organizzazioni), tra cui Thailandia, Germania e Giappone. Tra queste vi sono imprese della Fortune 500 come SAP in Germania e Philips nei Paesi Bassi.

Dal 2004, CISMEF si è tenuta con successo per 16 sessioni consecutive. Sono circa 50 mila le aziende che vi hanno partecipato. Il numero totale di visitatori e buyer supera i 3,72 milioni. La fiera ha riscosso grande attenzione ed è stata valutata positivamente da parte dei governi, delle organizzazioni internazionali e delle PMI di tutto il mondo.

La caratteristica che più contraddistingue la CISMEF come iniziativa internazionale è il meccanismo di co-hosting. Dal 2005, CISMEF invita 19 Paesi e organizzazioni internazionali a co-ospitare la mostra. Quest'anno, la CISMEF inviterà l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale e il Dipartimento del commercio tailandese come co-host. L'area espositiva della Thailandia misura circa 1600 metri quadrati e vi sono oltre 50 imprese che parteciperanno, tra Kasikornbank, Bangkok Bank, Charoen Pokphand Group e altre note aziende thailandesi.

Il Consulente commerciale della sezione commerciale del Consolato Generale thailandese di Guangzhou afferma che la CISMEF è una piattaforma che consente alle imprese, in particolare le PMI, di penetrare il mercato cinese e promuovere la propria immagine. Grazie a questa fiera, le imprese possono riscuotere la fiducia dei consumatori cinesi e migliorare il loro potenziale.

Per ulteriori informazioni sulla fiera, visitare il sito web http://www.cismef.com.cn/.