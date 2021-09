Cisco Webex taglia il traguardo degli 8 miliardi di chiamate mensili

16 settembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) -

Milano, 16 settembre 2021 - 8 miliardi di chiamate mensili tramite la propria piattaforma di cloud calling per un totale di 39 milioni di utenti in tutto il mondo che utilizzano il cloud per comunicare - il numero più alto mai raggiunto tra tutti i provider di cloud calling. E' questo il nuovo e importante traguardo raggiunto da Cisco (NASDAQ: CSCO), un record a oggi ineguagliato da qualsiasi altro provider.

“Con il passaggio al lavoro ibrido e la pressante necessità di soddisfare i clienti, è importante unificare le diverse modalità di comunicazioni tra le persone", ha commentato Jeetu Patel, executive vice president e general manager, Cisco Security and Collaboration. "Webex Calling fornisce un'esperienza di chiamata unificata, end-to-end e sicura e rappresenta la soluzione giusta per le aziende che desiderano passare al cloud”.

Le innovazioni a Webex Calling includono:

"Oggi più che mai si lavora con persone che si trovano in diverse parti del mondo. Abbiamo quindi bisogno di sistemi di comunicazione e applicazioni flessibili, affidabili e sicuri", ha commentato Ben Rife, presidente di Bullfrog Group. "Cisco e IntelePeer hanno lavorato a stretto contatto per integrare e automatizzare un processo che ci permette di disporre, fornire e gestire tutti i numeri dal Cisco Webex Control Hub, centro nevralgico del nostro sistema di comunicazione".

Cisco offre soluzioni di collaborazione cloud sicure a oltre 39 milioni di utenti attraverso tutte le proprie piattaforme di cloud calling gestite direttamente e dai fornitori di servizi partner dell'azienda. I clienti sono supportati dall'ampio ecosistema di partner Webex in ambito Cloud Calling, oltre 1.000 partner in tutto il mondo, che garantisce distribuzione, integrazione, piani di chiamata e supporto locali per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti. Con oltre 20 anni di esperienza, Webex Calling è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di collaborazione attuale e futura.

Ulteriori risorse

Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) è leader tecnologico mondiale che dal 1984 è il motore di Internet. Cisco stimola nuove possibilità re-immaginando le vostre applicazioni, proteggendo i vostri dati, trasformando la vostra infrastruttura e potenziando i vostri team per un futuro globale e inclusivo. Scopri di più su