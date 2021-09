M5S: Beghin, 'al via voto comitato garanzia, ripartiamo con entusiasmo con Conte'

16 settembre 2021 a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Come vi avevo anticipato qualche giorno fa, è stato per me un onore essere stata indicata da Beppe Grillo come una dei candidati idonei per ricoprire un ruolo così delicato. Insieme a me sono presenti amici e colleghi che hanno scritto la storia del M5S e che stimo moltissimo, come Luigi Di Maio, Virginia Raggi, Roberto Fico, Carla Ruocco e Andrea Liberati. Il nuovo Comitato di Garanzia sarà composto da tre membri: è inutile sottolineare quanto sia certa che, chiunque sia eletto, saprà svolgere al meglio il proprio ruolo, nel puro interesse del MoVimento e a tutela dei suoi valori fondanti". Lo scrive su Facebook l'europarlamentare Tiziana Beghin, in corsa per il comitato di garanzia.

"È un momento importante per il M5S - rimarca Beghin - che riparte con entusiasmo sotto la guida di Giuseppe Conte. E la votazione di oggi sarà l'ennesimo esempio virtuoso di partecipazione innovativa e democratica, il nostro marchio di fabbrica che ci contraddistingue da TUTTE le altre forze politiche. Con la votazione di oggi dimostreremo, una volta di più, che il MoVimento c'è e i suoi iscritti ne sono i veri protagonisti".