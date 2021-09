Calabria: Salvini, 'sinistra offende dicendo che 'ndrangheta vota Lega'

16 settembre 2021 a

Mileto (Vv), 16 set. (Adnkronos) - "Visto che hanno finito gli argomenti e sanno che perderanno le elezioni tanto a poco, perché qua la sinistra prima di tornare al governo deve aspettare i prossimi trent'anni, stanno attaccando da giorni e giorni e giorni sulla Lega e la 'ndrangheta. Mancano di rispetto non a me, a voi, alle migliaia di calabresi per bene, perché quando a sinistra dicono 'chi vota Lega è la 'ndrangheta', vorrei che vedessero in faccia voi, perché qua c'è gente per bene, che quando sente puzza di 'ndrangheta inizia a tirare calci nel sedere, perché la 'ndrangheta fa schifo, non ci interessa certa gente, non ci interessano certi voti". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando a Mileto, in Calabria.