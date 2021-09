Lega: Malpezzi, 'Salvini non ha nulla da dire su Vicenza e Voghera?'

16 settembre 2021 a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - “A Voghera un assessore leghista, sugli immigrati scriveva “Finché non si comincerà a sparare, sarà sempre peggio". A Vicenza una consigliera leghista paragona il green pass alla schedatura di Hitler. Salvini non ha nulla da dire in proposito?" Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi, a proposito delle notizie riportate da giornali locali che vedono protagonisti alcuni esponenti leghisti.