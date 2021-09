Roma: Calenda, 'Bertolaso? a me interessano persone esperte, penso anche a Marino'

16 settembre 2021 a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Bertolaso, che non è interessato a cariche politiche, sarebbe un ottimo commissario ai rifiuti o all'organizzazione del Giubileo. Per me esiste una sola bussola per gli incarichi: persone esperte e indipendenti". Così Carlo Calenda su twitter.

"Marino ad esempio ha fatto un buon lavoro di studio sulla questione della riorganizzazione dei poli museali. E su questo specifico argomento intendo coinvolgerlo, se vorrà. Roma -spiega Calenda -ha bisogno di raccogliere tutte le esperienze di valore. Così la penso. L'esperienza porta con se errori e inimicizie. Su ogni nome della giunta ci saranno persone che storceranno il naso per una ragione o per l'altra. Ma alla fine quello che conta è solo la capacità di realizzazione".