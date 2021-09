Green pass obbligatorio lavoratori privati e pubblici da 15 ottobre

16 settembre 2021 a

(Adnkronos) - Il dl che introduce il green pass obbligatorio su tutti i posti di lavoro, nella Pubblica amministrazione come nel comparto privato, dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 15 ottobre. E' quanto emerge dalla cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza conclusa da pochi minuti a Palazzo Chigi. Al tavolo, apprende l'Adnkronos, non è arrivato un testo, ma c'è stato un confronto sulle misure che il governo si appresta ad adottare.