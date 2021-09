16 settembre 2021 a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - Obbligo per le farmacie di adeguarsi a convenzione per prezzo calmierato per tamponi che dovrebbe essere di 8 euro per i minorenni. E' quanto si apprende da fonti di maggioranza al termine della cabina di regia a palazzo Chigi.