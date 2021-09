Salute: Elefanti (Gemelli), 'Mese del Cuore per educare a corretti stili di vita'

16 settembre 2021 a

a

a

Roma, 16 set. (Adnkronos Salute) - “Siamo molto lieti della prosecuzione della partnership Gemelli-Danone, che ha prodotto risultati in termini di educazione ai corretti stili di vita. Si tratta di due realtà, nazionale e internazionale, accomunate dall'attenzione per la salute della popolazione. Un esempio positivo di collaborazione che parte da lontano e che si è consolidata negli anni e ha permesso la produzione di evidenze scientifiche grazie alla raccolta di numerosi dati e molteplici informazioni sullo stato di salute e sugli stili di vita degli italiani”. Così Marco Elefanti, Direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Ircss, è intervenuto con un videomessaggio alla presentazione della campagna di prevenzione il “Mese del Cuore” promossa da Danacol di Danone, che da 12 anni si prende attivamente cura del colesterolo degli italiani, in collaborazione con il Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs di Roma.

Obiettivo dell'iniziativa, al via dal 24 settembre al 16 ottobre: informare e sensibilizzare gli italiani sull'importanza della prevenzione cardiovascolare attraverso 1000 check-up gratuiti (da prenotare attraverso il sito www.mesedelcuore.danacol.it) e valutazione dei fattori di rischio individuali.