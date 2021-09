Ferrovie: disagi sulle linee in Lombardia, 'Rfi dia prove di efficienza'

16 settembre 2021 a

Milano, 16 set. (Adnkronos) - Questa mattina si sono verificati disagi su diverse linee ferroviarie in Lombardia a causa di un guasto agli impianti di Rfi all'altezza del bivio Mirabello, nella galleria tra le stazioni di Milano Greco e Milano Garibaldi, e nel passante ferroviario. Guasti anche ai passaggi a livello di Seregno e di Ponte in Valtellina. Tutto questo ha determinato la cancellazione di numerose corse e ritardi che, per l'intera mattinata, si sono propagati sulle principali linee del nord Lombardia: sulla S8 Milano-Lecco solo il 28% delle corse è arrivato puntuale, l'11% sulla Milano-Como, il 25% sulla Milano-Bergamo via Carnate, il 44% sulla Milano-Tirano.

Alle ore 10, dei 516 treni circolati, 66 hanno superato i 15 minuti di ritardo e 21 i 30 minuti.

"I disagi odierni - commenta l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Terzi - sono stati particolarmente spiacevoli per i viaggiatori, e il maltempo non può essere una giustificazione rispetto al malfunzionamento degli impianti di Rfi. La società statale gestisce la gran parte della rete ferroviaria in Lombardia: è necessario che dia prove di maggiore efficienza limitando il più possibile disservizi di questo tipo che impattano pesantemente sulla qualità del viaggio dei pendolari".