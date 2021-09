16 settembre 2021 a

a

a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Cinque Stelle in piazza con Conte e il giornalista 'indipendente' Scanzi urlano minacce di morte a Renzi: 'Sparategli!'. Conte tace e non condanna le minacce. E che dicono Rai e La7 che invitano Scanzi come opinionista indipendente? Che scandalo!". Così Teresa Bellanova di Iv su Fb postando il video della manifestazione con Giuseppe Conte.