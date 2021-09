Elezioni: sondaggio Porta a Porta, Fdi primo partito con il 20%

16 settembre 2021 a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - Scavalcando la Lega, Fratelli d'Italia oggi sarebbe il primo partito italiano con il 20%. E' quanto emerge da un sondaggio realizzato da Noto Sondaggi per Porta a Porta. Seguono la Lega (-3) e Pd (+0.5) con il 18.5%. Terzo in classifica il M5S con il 17.5% (+1.5). Forza Italia stabile al 7% seguita da Italia Viva 3% (+1). Azione stabile al 2.5% Coraggio Italia (Toti) 1.5% (-0.5). Noi con l'Italia (Lupi) stabile all'1.5%. Leu –Art 1 stabile all' 1.5% Verdi, +Europa e Sinistra Italiana risultano al rilevamento di Noto Sondaggi stabili all'1%.