Brescia: accoltellato davanti a centro commerciale, è grave

Milano, 16 set. (Adnkronos) - Aggressione questa mattina, giovedì 16 settembre, alle ore 8 circa, davanti al centro commerciale Freccia Rossa in via Folonari a Brescia. Un giovane, tra i 25 e i 30 anni di origini maghrebine, è stato ferito da un connazionale mentre si trovava sulle scale esterne della struttura. L'aggressore, il quale impugnava un grosso coltello o un machete, ha colpito più volte la vittima al collo, al viso e alla testa. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale, del caso se ne occupa la squadra Mobile della questura cittadina.