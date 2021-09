Ue: Picierno, 'ok relazione per inserire violenza su donne tra eurocrimini'

16 settembre 2021 a

a

a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Si tratta di una vittoria enorme per tutte le donne vittima di violenza, ora il Consiglio dell'Ue completi percorso". Lo riferisce, in una nota, l'europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno.

"Il Parlamento europeo ha approvato con 427 voti favorevoli la relazione per includere la violenza di genere tra gli eurocrimini. Si tratta di una vittoria enorme per le donne italiane e per le donne europee. Un passo significativo in avanti per tutte le vittime di violenza. Bisogna completare il percorso e servirà un voto positivo e unanime del Consiglio dell'UE per avviare formalmente la procedura di modifica del trattato. Ma oggi dal Parlamento europeo è arrivato segnale forte e chiaro che dimostra che sui diritti e le tutele per le donne non intendiamo arretrare di un millimetro".