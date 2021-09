Mostre: Fondazione Venezia, due esposizioni fotografiche per celebrare i 1.600 anni della città (4)

16 settembre 2021 a

(Adnkronos) - “Il Circolo Fotografico La Gondola – spiega Massimo Stefanutti, presidente del Circolo Fotografico La Gondola – è un affiatato gruppo di eccellenti fotografi intrisi di venezianità, anche se molti di loro non sono cittadini locali. Queste due esposizioni parallele ma fortemente collegate tra loro, vogliono essere una presa di coscienza sulla città, e sui suoi destini, non tanto in nome di una esteticità puramente amatoriale quanto come prova della capacità della fotografia e di questi fotografi di schierarsi, di alzare la voce, di narrare con efficacia una realtà sempre più difficile da gestire. Chi ha paura della fotografia, non venga a vedere queste due esposizioni; ma chi ama questa città (e non ne fa mercimonio) si lasci convincere che questo continua ad essere il reale stato delle cose”.

Il progetto espositivo voluto dalla Fondazione di Venezia per celebrare i 1.600 del capoluogo lagunare si completa con una terza mostra, già aperta negli spazi del Museo M9. Intitolata “Le sfide di Venezia. L'architettura e la città del Novecento”, l'esposizione si concentra sui cambiamenti urbanistici e architettonici vissuti a Venezia e in terraferma nel corso del XX e del XXI secolo. È proposta in contemporanea alla grande esposizione “Venetia 421-2021. Nascite e rinascite” e resterà aperta fino al 9 gennaio 2022.