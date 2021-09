Age of the Gods-Fate of Olympus di Playtech in esclusiva nelle sale dedicate di Snaitech

16 settembre 2021 a

(Milano 16 settembre 2021) - Il gioco, che si caratterizza per suoni e grafica all'avanguardia, è disponibile per i clienti retail in circa 700 gaming hall

Milano, 16 settembre 2021 – Snaitech lancia Age of The Gods – Fate of Olympus di Playtech, il primo capitolo della saga Age of The Gods, già presente sulla piattaforma online, in esclusiva sul canale retail VLT su oltre 1.900 macchine distribuite sulla rete italiana.

"Siamo molto orgogliosi di offrire questo nuovo prodotto in esclusiva per i nostri clienti retail" - dichiara Agostino Romano, Chief Retail Operations Officer di Snaitech. "Il lancio conferma ancora una volta l'attenzione di Snaitech ad un'offerta di gioco sempre più performante e responsabile. La soddisfazione dei nostri clienti più esigenti e l'offerta di contenuti di gioco innovativi e sicuri sono da sempre i nostri obiettivi strategici per competere sul mercato”.

Il gioco, dedicato agli dei della mitologia greca, si caratterizza per la grafica di grande impatto visivo, ed è corredato da un'inconfondibile colonna sonora cinematografica. Salta all'occhio la cura con cui sono stati realizzati sia i personaggi che i simboli corrispondenti.

