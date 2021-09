Covid oggi Campania, 475 contagi: bollettino 16 settembre

16 settembre 2021 a

(Adnkronos) - Sono 475 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 16 settembre. Si registrano altri 4 morti, di cui tre nelle ultime 48 ore e un altro avvenuto in precedenza ma registrato ieri. Sale così a 7.846 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati eseguiti 17.647 tamponi. In Campania sono 24 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri) e 330 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+2).