Milano: sorpreso con droga e 3mila euro, 71enne finisce in carcere

Milano, 16 set. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano un 71enne, con precedenti per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Gli agenti della squadra Investigativa del commissariato Villa San Giovanni, nel corso di un'attività volta a contrastare lo spaccio nella zona di via Padova e vie limitrofe, ieri pomeriggio hanno fermato l'uomo, il quale alla vista dei poliziotti ha consegnato 2900 euro in contanti giustificandola come vincita al lotto.

Visto i numerosi precedenti, gli agenti hanno deciso di effettuare una perquisizione presso l'abitazione dell'uomo, in via Padova, con l'aiuto dell'unità cinofila. Nel ripostiglio, all'interno di una bambola di stoffa sono stati trovati 210 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Inoltre, fuori dal balcone, all'interno di una scatola sono stati trovati altri 204 grammi di cocaina. Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.