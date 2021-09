Covid: bozza dl, sospensione e stop stipendio senza green pass, ma no licenziamento

16 settembre 2021 a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - Sospesi da lavoro e senza retribuzione i lavoratori che, a partire dal 15 ottobre, si presenteranno sul posto di lavoro sprovvisti di green pass. Il dipendente 'no passaporto vaccinale' "è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza - si legge nella bozza sul tavolo del Cdm - il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro".

Per il periodo di sospensione, recita un altro articolo contenuto nella bozza, i lavoratori senza green pass sono "considerati assenti ingiustificati, e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro". In sintesi, nessun licenziamento.