Immobili, la casa protagonista con l'Ikea Festival

Milano, 16 set. (Adnkronos) - Una grande celebrazione mondiale della casa con artisti, designer, DJ, chef e creativi di talento da tutto il mondo pronti ad aprire le porte delle loro abitazioni e dei loro studi trasformando soggiorni, cucine, camere da letto e giardini in luoghi in grado di ospitare performance ed esperienze inedite. Questo e tanto altro è l'Ikea Festival. Un evento che coinvolge oltre 100 case in più di 50 paesi, un'esperienza fruibile da tutti in modo completamente gratuito.

“Ikea Festival è un evento senza precedenti a cui teniamo tantissimo – spiega Laura Schiatti, Marketing Manager di Ikea Italia – Una trasmissione di 24 ore piena di contenuti che ci permette di entrare nelle case di persone famose, sentire musica, assistere a ricette di cucina e tanto altro. Ikea Festival nasce perché la vita in casa è diventata importantissima dopo il periodo che abbiamo vissuto. Attraverso il Festival vogliamo riflettere su quello che è il nostro territorio d'elezione, la casa e chi la abita, guardando al futuro”.

Il Festival raggiunge anche gli Store di Corsico, Carugate e San Giuliano – nei pressi di Milano – e di Anagnina (Roma) grazie alla presenza di 4 illustratori italiani emergenti che portano in luce il significato che per loro ha la parola ‘casa', attraverso quattro opere dal titolo ‘Home as a feeling'. Lasciandosi ispirare dalla loro visione di casa e interagendo con i prodotti Ikea gli artisti ricreeranno e decoreranno la stanza che li rappresenta maggiormente, dando vita a uno spazio personale e unico.