Roma, 16 set (Adnkronos) - "Il governo ha fatto le scelte giuste, avanti su questa strada. Credo sia il metodo giusto estendere il green pass ai lavoratori privati e pubblici. Vuole dire essere tutti molto più in sicurezza, più liberi di lavorare, viaggiare. Noi sosteniamo le scelte del governo, in coerenza con quello che abbiamo sempre fatto". Lo ha detto Enrico Letta a margine di un evento elettorale in Toscana.