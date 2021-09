16 settembre 2021 a

Roma, 16 set (Adnkronos) - "Draghi ha fatto un capolavoro, credo sia stato un miracolo. Viva i vaccini e Figliuolo. Ma c'è un piccolo errore, lo dico in tono costruttivo, non mi convince una settimana di quarantena, questo è il giochino con cui si tornerà alla Dad in un mese e mezzo". Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a porta a proposito delle decisioni del Cdm.