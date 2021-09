Calcio: Roma ok all'esordio in Conference League, Cska Sofia ko 5-1 (2)

16 settembre 2021 a

(Adnkronos) - In avvio di ripresa il Cska prova timidamente a portarsi in avanti. Al 5' tentativo di Lam con un destro dal limite che termina fuori. Al 12' è la volta di Muhar sempre con un tiro da fuori area che Rui Patricio addomestica senza particolare problemi. Poco dopo Mourinho cambia la mediana, inserendo i due titolari: Cristante e Veretout per Diawara e Villar.

Al 17 la Roma cala il tris. Gran merito va a Calafiori, che sfonda a sinistra, trova la linea di fondo e mette a centroarea dove Pellegrini la gira in porta in modo sporco (colpisce col sinistro e la palla gli sbatte sullo stinco destro), infilandola ugualmente in rete. Al 35' gli ospiti restano in dieci per l'espulsione di Wildschut per doppia ammonizione.

Due minuti dopo arriva il quarto gol. Azione insistita nata da un corner che Veretout calcia direttamente in porta, con Busatto che si salva. L'azione prosegue, palla rimessa in mezzo e Smalling che davanti alla porta colpisce il palo, sulla ribattuta la mette dentro Mancini da due passi. Al 39 c'è gloria anche per Abraham: palla di Shomurodov per l'attaccante inglese che va in profondità e si trova davanti al portiere, superato con un tocco sotto per il 5-1 che manda i titoli di coda sul match.