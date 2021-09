Calcio: Europa League, il Napoli rimonta con una doppietta di Osimhen, a Leicester è 2-2 (2)

16 settembre 2021 a

(Adnkronos) - I ragazzi di Spalletti ripartono nel secondo tempo da dove avevano lasciato ovvero attaccando costantemente l'avversario. Al 7' altro pallone a giro messo in area da Insigne ma Lozano non ha un controllo felice e l'azione sfuma. Al 19' arriva il raddoppio: contropiede del Leicester con Iheanacho che recupera palla e vede il taglio di Barnes che punta l'area del Napoli e lascia partire un diagonale che Ospina non può parare.

Reazione veemente degli azzurri che accorciano le distanze al 24' con Osimhen. Azione in percussione del Napoli con l'attaccante nigeriano che riesce a insinuarsi in area di rigore e a battere Schmeichel con un morbido pallonetto. I partenopei continuano ad attaccare alla ricerca del pareggio. Al 35' ci prova Elmas dopo un bel dribbling ma la sua conclusione viene respinta da Schmeichel.

Al 42' il meritato pari arriva ancora grazie a Osimhen. Politano lavora un buon pallone sulla destra, rientra sul sinistro e mette dentro un pallone morbido che l'ex Lille raccoglie in cielo e di testa batte Schmeichel per il 2-2 finale.