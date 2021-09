Generali: Consob chiede integrazione documenti Patto Del Vecchio-Caltagirone**

17 settembre 2021 a

Milano, 17 set. (Adnkronos) - Assicurazioni Generali informa di aver ricevuto ieri una comunicazione da Delfin "relativa ad una integrazione del documento contenente le informazioni essenziali", ai sensi dell'articolo 130 del Regolamento emittenti, riguardanti il Patto parasociale avente ad oggetto le azioni ordinarie della compagnia stipulato tra alcune società del gruppo Caltagirone e la stessa Delfin di Leonardo Del Vecchio.

La comunicazione spiega che "l'integrazione delle predette informazioni essenziali è stata richiesta da Consob per sintetizzare anche il contenuto delle clausole - ancorché di natura non interamente parasociale - disciplinanti l'obbligo di reciproca informazione in ordine ad ulteriori acquisti azionari e la facoltà di terze parti di aderire al patto".

La comunicazione precisa che "le informazioni essenziali recano l'indicazione di un maggior numero di azioni sindacate per effetto di acquisti compiuti medio tempore da taluni dei paciscenti".