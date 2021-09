17 settembre 2021 a

Roma, 17 set. (Adnkronos) - “Solidarietà a Davide Faraone che sta subendo un vero e proprio bombardamento di insulti dopo aver difeso vaccini e Greenpass. Si vede che i novax quando parlano di “libertà” intendono la loro libertà di offendere e minacciare chi non la pensa come loro”. Così in un tweet Mari Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva.