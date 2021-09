Mps: Durigon, 'denaro pubblico per migliaia di esuberi, Letta che dice?'

17 settembre 2021 a

Roma, 17 set. (Adnkronos) - “A farne le spese saranno i lavoratori che tanto hanno investito nel progetto MPS. Questo quanto emerge dai giornali sulle trattative per la cessione dell'Istituto bancario toscano a Unicredit, tema che andrebbe approfondito in tutte le sedi visto che parliamo di circa 8mila esuberi, a fronte di oltre 5 miliardi che lo Stato italiano ha investito nel salvataggio. Soldi dei cittadini per salvare un istituto privato che, alla vigilia di un periodo di bilanci positivi, manderà a casa migliaia di persone. A Siena si vota il 3 e 4 ottobre per le elezioni suppletive: visto che il PD è protagonista assoluto del disastro Mps, che cosa ne dice il candidato Enrico Letta? Perché non ne parla? Perché si presenta nascondendo il simbolo? Perché scappa dal confronto?”. Così in una nota il deputato della Lega, Claudio Durigon.