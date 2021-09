Covid: Serracchiani, 'rigore e gradualità la strada del governo'

17 settembre 2021 a

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "L'estensione dell'obbligo del green pass è una misura che serve per continuare ad aprire, per continuare a spingere la ripresa economica. Rispetto all'obbligo vaccinale, il governo ha scelto dall'inizio la strada del rigore e della gradualità. Pensiamo che la persuasione sia la via migliore e speriamo che che questa gradualità del green pass e la spinta alla vaccinazione, ci portino a raggiungere l'obiettivo che ci siamo dati". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd, ai microfoni di Radio anch'io su RadioUno.