Roma, 17 set (Adnkronos) - "L'odio e la violenza no vax purtroppo non si fermano. A farne le spese questa mattina Davide Faraone, colpito da una marea di insulti e minacce per aver difeso green pass e vaccini. Solidarietà a Davide da tutti noi. La nostra è una battaglia giusta. Non ci faremo intimidire". Lo scrive sui social Teresa Bellanova, di Iv.