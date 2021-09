17 settembre 2021 a

Roma, 17 set (Adnkronos) - "No, non è lecito chiedersi se una donna abbia meritato di morire per mano di un uomo. La causa dei femminicidi è una sola: l'idea di possesso verso le donne che spinge gli uomini alla violenza. Punto e basta. Gravissime le parole di #palombelli, pronunciate per giunta in tv". Lo scrive su Twitter Laura Boldrini, deputata del Pd.