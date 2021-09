Covid: Mandelli (Fi), 'green pass fa ripartire Paese, no a logiche conflittuali'

17 settembre 2021 a

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Lo scopo di tutti non può che essere uno: far ripartire il Paese, riprendere la vita di comunità e tornare il prima possibile alla normalità. Il primo obiettivo per far sì che questo si realizzi è convincere a vaccinarsi i 9 milioni e mezzo di italiani che ancora non lo hanno fatto". Così a 'Dritto e Rovescio' su Rete 4 il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia Andrea Mandelli. "Il green pass - ha proseguito - è un modo per tutelare, senza logiche conflittuali, sia l'economia sia la salute, anche di chi ha patologie diverse dal Covid e ha diritto ad essere curato", ha concluso.