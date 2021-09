Nato: Mattarella, 'Italia forte contributore in missioni internazionali'

17 settembre 2021 a

Napoli, 17 set. (Adnkronos) - "L'impegno della Repubblica italiana" nella Nato "si esprime anche in molteplici missioni che la vedono forte contributore, con circa 1340 militari impegnati in nove operazioni, con attiva partecipazione anche ad attività sul fianco Nord e Est dell'Alleanza, come dimostrano la sorveglianza aerea nei paesi Baltici e la presenza in Lettonia". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Napoli alla cerimonia per la il 70/mo anniversario della presenza della Nato in Italia.