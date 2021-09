Nato: Mattarella, 'Comando Napoli cardine difesa fianco Sud Alleanza'

17 settembre 2021 a

a

a

Napoli, 17 set. (Adnkronos) - "Questo Comando ha accompagnato il nostro Paese nella sua appartenenza alla Nato dal momento che è stato istituito appena due anni dopo la firma da parte dell'Italia, in qualità di membro fondatore, del Trattato del Nord Atlantico. Un comando militare di primaria importanza, cardine della difesa collettiva del fianco sud dell'Alleanza, al quale si è recentemente aggiunta la Direzione strategica South Hub, qualificata struttura per la analisi delle minacce e delle condizioni nella regione, in collaborazione con i Paesi partner del Dialogo del Mediterraneo. Una conferma della capacità dell'Alleanza di evolversi e di rivolgere uno sguardo nuovo alle sfide che si presentano nel contesto internazionale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Napoli alla cerimonia per la il 70esimo anniversario della presenza della Nato in Italia.