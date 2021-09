17 settembre 2021 a

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Guarda che secondo me Michetti all'ultimo non si presenta. Fallo presidiare da Rampelli che è bello grosso". Commento sarcastico di Carlo Calenda via twitter un post di Giorgia Meloni sulla manifestazione di domani a piazza del Popolo con il candidato sindaco del centrodestra.