Covid: Quagliariello, 'non si perda un minuto in più per green pass in Parlamento'

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "A maggior ragione adesso che le misure sono state estese ai luoghi di lavoro voglio sperare che per l'introduzione del green pass per l'accesso ai palazzi del Parlamento non si perda un minuto in più”. Lo afferma il senatore Gaetano Quagliariello, vicepresidente nazionale di ‘Coraggio Italia'. “Non sono certo sospettabile di antiparlamentarismo o di scarsa considerazione per la funzione costituzionale dei rappresentanti del popolo. Ma proprio per questo, nella situazione in cui ci troviamo, ritengo che sia un loro dovere -aggiunge- dare l'esempio".

"Abbiamo avuto un Parlamento sprangato durante il primo lockdown, dando l'idea che non si trattasse di un servizio essenziale. Ora discutiamo da settimane del se, del come e del quando applicare nelle Camere le regole che valgono per i cittadini, in perfetto stile Marchese del Grillo. Poi non stupiamoci se la considerazione delle istituzioni rappresentative arriva allo zero. Un sussulto di dignità, per favore”.