Ruby ter: Stefania Craxi, 'contro Berlusconi deriva senza limiti'

Roma, 17 set. (Adnkronos) - “È una deriva che non conosce limiti, che dà vita a processi che rasentano l'assurdo e il cui unico scopo non è la ricerca della verità ma una ‘caccia grossa'. Sono processi speciali, nel metodo e nello scopo, che fanno male a tutto il sistema giustizia e alla magistratura e che rendono l'idea di un uso distorto del processo penale. Berlusconi, come dimostrato in tutti questi anni, ha forza e mezzi per reagire e difendersi ma, nonostante quanto abbiamo visto, nonostante ci sia ormai davvero poco di cui sorprendersi, era davvero difficile immaginare che si sarebbe giunti finanche a chiedere una perizia psichiatrica sulla sua persona". Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e vicepresidente della commissione Esteri del Senato.

"È una richiesta -aggiunge- che oltre ad offendere l'uomo e la sua storia insulta milioni di elettori e delegittima il nostro stesso Paese e la sua recente storia repubblicana”.