Lavoro e benessere, la prima giornata del Forum Innovazione Sostenibile

Roma, 17 set. (Adnkronos) - Si è conclusa la prima giornata del Forum Innovazione Sostenibile 2021, l'evento itinerante di Comunicazione Italiana, quest'anno intitolato 'World Reloaded', partito da Roma per seguire le tappe del Forum Sailing Cup 2021 a Napoli e Ischia.

La prima giornata, dal titolo 'Work Reloaded', si è soffermata sui molteplici aspetti che legano l'universo dello sostenibilità al mondo del lavoro e del People Management. Sullo sfondo la crisi pandemica, che da un lato ha costretto le imprese a studiare nuove strategie per mettere al centro le persone, tutelando il benessere individuale anche al di fuori dell'orario di lavoro, aiutando dipendenti e collaboratori in una delicata fase di transizione verso nuove modalità 'ibride' di svolgimento dell'attività lavorativa, dall'altro ha indotto le realtà del mondo B2B a studiare nuove soluzioni a beneficio degli HR Director alle prese con la crisi.

Il pubblico collegato ha potuto ascoltare due esempi di tali soluzioni durante il Digital Talk di Apertura (La nuova era del People Management: dal welfare al benessere delle persone, le strategie per rendere ‘sostenibile' il lavoro), grazie ai contributi di Claudio Mennini di Giunti Psychometrics e Riccarda Zezza di Lifeed.

Un secondo Digital Talk (L'impresa che innova: nuove tecnologie e iniziative ‘sostenibili' per un'organizzazione al servizio delle persone) ha messo a fuoco gli intrecci tra sostenibilità e innovazione. È emersa la necessità imprescindibile di legare la sostenibilità alla strategia d'impresa e di comunicare la sostenibilità agli stakeholder, all'interno di un circuito di feedback tra azienda e territorio.

L'ultimo Digital Talk della giornata ha introdotto i temi della giornata successiva ('Life Reloaded') con un approfondimento sui Sustainable Development Goals, in particolare quelli concernenti la lotta al cambiamento climatico e gli sforzi per ridurre l'impatto delle economie produttive sulla biodiversità. Da quanto emerso, le imprese hanno ormai chiaro l'impegno su entrambi i fronti: molto è stato fatto, ma molto resta ancora da fare da qui alla fine del decennio.

Hanno arricchito la giornata numerosi momenti di approfondimento, Digital Speech ed Executive Call, che hanno permesso di analizzare i temi della sostenibilità da altre angolature. Con Compassion Italia Onlus si è parlato di 'cultura operativa della sostenibilità' e dell'impegno, da parte di cittadini e imprese, per i più bisognosi; è stato presentato il progetto Your.Vision2021, un programma di cooperazione interaziendale dell'Università Bicocca per studiare gli scenari di un futuro sostenibile; con Logotel ci si è interrogati sulle nuove forme di engagement per muovere cittadini, imprese, comunità verso comportamenti sostenibili; ancora con Giunti Psychometrics, si è toccato il tema della leadership per favorire il benessere delle persone in azienda in quanto asset strategico essenziale; con il progetto Job Stations si è toccato il tema dell'inclusione lavorativa di persone con storie di disagio psichico; infine, con Nordea Asset Management si è approfondito il tema degli 'investimenti sostenibili'.

Questi e altri gli spunti emersi nel corso di una ricca kermesse di appuntamenti, grazie al contributo del Content Partner Giunti Psychometrics, dei Partner Lifeed, Compassion Italia Onlus e Logotel, e con la presenza inoltre di Indeed e Gympass.

Il Forum Innovazione Sostenibile prosegue il 17 e 18 novembre con due appuntamenti serali che seguiranno lo svolgimento del Forum Sailing Cup. Prima a Napoli il 17 con un Digital Talk dal titolo 'Verso il successo sostenibile: come bilanciare il rispetto delle esigenze psicofisiche dell'individuo con la determinazione nel raggiungimento degli obiettivi, personali e collettivi', quindi a Ischia il 18 con un ulteriore talk show dal titolo 'La centralità del territorio in tempo di crisi: le strategie per la valorizzazione del patrimonio'. Interverranno ospiti istituzionali, accanto a importanti voci dal mondo del management e dell'impresa.