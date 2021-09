Lodi: rissa e spari in una cascina, 5 arresti e un obbligo di dimora

17 settembre 2021 a

Milano, 17 set. (Adnkronos) - I carabinieri del nucleo Investigativo di Lodi, coordinati dalla locale procura, hanno dato esecuzione - nelle province di Lodi, Pavia e Cremona - a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal gip nei confronti di sei persone ritenute responsabili, a vario titolo, di rissa, lesioni personali aggravate, minaccia aggravata e porto abusivo di arma da fuoco.

Per una persona è stata disposta l'applicazione della custodia cautelare in carcere, per altri quattro è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, mentre per il sesto la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza.

L'indagine era stata avviata nell'aprile 2019 a seguito di una lite avvenuta presso la cascina Belfuggito a Sant'Angelo Lodigiano (Lodi) dove due diverse fazioni di cittadini dell'est Europa si erano fronteggiate, con tanto di diversi colpi d'arma da fuoco sparati a scopo intimidatorio. Lo sviluppo delle indagini ha consentito di far luce sui partecipanti.