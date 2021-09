Covid: report, oltre 40 mln vaccinati e quasi 82 mln dosi somministrate

17 settembre 2021 a

Roma, 17 set. (Adnkronos Salute) - Sono quasi 82 milioni (81.850.468) le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ad oggi in Italia dall'inizio della campagna vaccinale, per oltre 40 milioni di cittadini vaccinati (40.631.363). Un numero che corrisponde al 75,23% della popolazione over 12. E' quanto emerge dal report settimanale vaccini della struttura commissariale all'emergenza guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Nell'ultima settimana sono state inoculate 1.557.021 dosi in più rispetto alla precedente.