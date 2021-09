Covid: Marin (Ci), 'su tampone a 72 ore parli scienza non politica'

17 settembre 2021 a

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Se la scienza ci dice che un tampone molecolare ci dà certezza sulla negatività anche a 72 ore a me sta bene, ma lo devono dire gli esperti, non la politica. Dobbiamo avere una certezza in questo senso perché altrimenti si tratterebbe di un grande errore estenderne la validità”. Lo afferma Marco Marin, capogruppo di Coraggio Italia alla Camera.

“Bene intanto -aggiunge- l'estensione del green pass al lavoro pubblico e privato senza differenze. Detto questo io è dal 7 agosto che chiedo che il green pass venga esteso anche al trasporto pubblico locale. Credo che questa estensione vada fatta, perché la lotta al virus è un puzzle che va composto in tutti i suoi pezzi per essere vincente”.