Milano: incendio palazzo, da Comune contributi straordinari fino a 400mila euro

17 settembre 2021 a

a

a

Milano, 17 set. (Adnkronos) - L'amministrazione comunale di Milano delibera la concessione di contributi straordinari fino a 400mila euro a favore degli abitanti della Torre Moro di via Antonini e di alcuni stabili limitrofi (civici 20, 32 e 36), i cui appartamenti sono stati danneggiati o resi momentaneamente inagibili dall'incendio divampato lo scorso 29 agosto.

Un primo contributo, "necessario per supportare la prima fase emergenziale, viene riconosciuto a tutti indistintamente: si tratta di un importo fino a 1.500 euro per sostenere le spese di alloggi in albergo o altre strutture temporanee per il primo mese, e di altri 500 euro utili per l'acquisto di effetti personali e generi di prima necessità andati persi nell'incendio o comunque al momento non recuperabili", si legge nella nota di Palazzo Marino.

Verrà inoltre attribuito un contributo mensile (fino a 5 mesi) per il periodo successivo, variabile a seconda della composizione del nucleo familiare (500 euro al mese per famiglie di uno o due componenti, 700 se i componenti sono tre o quattro, 900 in caso siano di più). Questo secondo contributo verrà riconosciuto ai proprietari residenti, per i quali l'abitazione ora inutilizzabile rappresenta la prima casa o l'unica abitazione possibile in ambito città metropolitana, e sarà soggetto ad un criterio di proporzionalità basato sugli ultimi redditi dichiarati (si avrà il 100% con redditi fino a 40mila euro, soglia oltre la quale verrà rimodulato anche a seconda del numero di componenti della famiglia, fino al limite massimo di 96mila euro).