Covid: Ghirardo (Itt Motion technologies), 'green pass scelta giusta, per sicurezza e libertà'

Roma, 17 set. (Labitalia) - «Dal primo momento abbiamo creduto nel Green pass come strumento di sicurezza e libertà per tutti, compresi i lavoratori. È per questo che condividiamo a pieno la scelta del Governo di renderlo obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro". E' quanto dichiara Carlo Ghirardo, presidente ITT Motion Technologies, società globale che opera con i principali operatori ferroviari in Italia e nel mondo.

"Con convinzione abbiamo istituito l'obbligo di Green Pass per l'accesso alla mensa aziendale, fornendo però la possibilità ai lavoratori di usufruire di tamponi antigenici a nostro carico", continua Ghirardo, parlando della sede ITT di Barge (Cuneo).

"È questa la direzione giusta per garantire la tutela del lavoro e della salute. Continuiamo a essere dalla parte di chi lavora per garantire sicurezza, nei trasporti e nei luoghi di lavoro, per permettere al nostro Paese di rilanciarsi e ripartire", conclude.