Clima: Draghi a Biden, 'lavorare insieme per un futuro più equo e sostenibile'

17 settembre 2021 a

a

a

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Dobbiamo basarci sull'accordo raggiunto nella riunione del G20 sul clima a Napoli, che sottolinea l'importanza di meccanismi di monitoraggio credibili. Questo è solo uno dei passi da compiere nei prossimi mesi e anni. Presidente Biden, non vedo l'ora di continuare a lavorare con tutti voi per un futuro più sostenibile ed equo". Così il premier Mario Draghi in un videomessaggio al Forum delle Maggiori Economie sull'Energia e il Clima (MEF), promosso dal Presidente Usa, Joe Biden.